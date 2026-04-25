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Bremer e una sorta di ultimatum alla Juve. L'obiettivo è vincere, a Torino o altrove

Bremer e una sorta di ultimatum alla Juve. L'obiettivo è vincere, a Torino o altroveTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 18:00Serie A
Lorenzo Di Benedetto

La conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan di Gleison Bremer è stata tutt'altro che banale, anzi. Forse, ripensandoci bene, la Juventus avrebbe magari optato per un altro giocatore da mandare di fronte alle telecamere, visto che le dichiarazioni del brasiliano non sono state, come spesso accade, solo di circostanza. Il numero 3 bianconero ha parlato chiaro: "La Juve è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere. Io voglio vincere perché ho 29 anni e non posso aspettare".

Il pensiero tra le righe sa di ultimatum.
Cercando di tradurre le frasi pronunciate da Bremer è facile pensare che la sua volontà possa essere quella di aspettare di vedere quale sarà il mercato che la società bianconera riuscirà a fare nel corso della prossima estate per poi valutare se spingere o meno sull'addio, visto e considerato che il difensore potrà anche contare sulla clausola presente nel suo contratto, valida fino al 10 agosto. La cifra non è banale, visto che si tratta di 55/57 milioni di euro, ma viste le ultime prestazioni messe in campo non è certo da escludere che qualcuno possa farsi avanti per lui nel primo mese e mezzo di sessione di mercato estiva.

Un solo obiettivo: vincere per diventare un campione.
"Qui mi trovo bene ma è importante tornare a vincere, per essere considerato campione devi tornare a vincere". Il pensiero è chiaro e lascia poco spazio a interpretazioni: Bremer non vuole "galleggiare" ancora per tanto tempo e chiede alla Juventus di fare uno sforzo per permettergli di alzare qualche trofeo con la maglia che vorrebbe indossare ancora per tanto tempo. Una volontà che chiaramente coincide con quella della Juve, che vuole tornare a competere per gli obiettivi che le competono: e allora avanti per la stessa strada, ma in caso contrario attenzione al possibile addio di Bremer.

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