Roma, Mancini: "Importante cominciare con i tre punti, presto faremo anche più gol"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 sul Nizza nella prima giornata di Europa League: "Ce l'ho sempre avuta questa caratteristica offensiva, poi dipende anche dagli allenatori: il mister lavora tanto sotto questo aspetto. Sapevamo che potevano lasciare qualche spazio, due o tre volte a partita si può fare. La cosa importante era vincere questa partita, per cominciare con i tre punti in Europa".

Come reparto sentite questa sicurezza difensiva?

"La sicurezza difensiva non parte da noi difensori, ma è perché tutta la squadra la fa in maniera eccezionale. Siamo avanti su questo aspetto, anche se in alcune occasioni siamo stati anche un po' fortunati, in fase offensiva abbiamo fatto piccoli miglioramenti, è la parte più difficile e sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Sono sicuro che questa cosa migliorerà e riusciremo a fare più gol".

L'intesa con Ndicka è sempre maggiore?

"Sì, poi noi difensori siamo quelli che la facciamo di più perché è il nostro ruolo. La tenuta mentale deve essere sempre al top, anche oggi ce la siamo un po' complicata col rigore soffrendo negli ultimi dieci minuti ma c'è stata la voglia da parte di tutti di fare risultato. Bisogna capire bene cosa ci chiede il mister".

Che prospettive europee vedi per questa Roma?

"L'anno scorso c'è stato quell'episodio che ha rovinato un po' i nostri piani in Europa, abbiamo tanti giocatori che hanno fatto due finali e un allenatore come Gasperini che l'ha vinta ma è inutile pensare troppo avanti: la nostra è una squadra che si sta evolvendo, bisogna pensare partita dopo partita e giocando così ravvicinato c'è modo per migliorare e crescere ancora di più. Abbiamo un girone difficile, sono tutte gare toste ma l'importante è restare uniti come siamo".