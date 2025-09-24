Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Mancini: "Importante cominciare con i tre punti, presto faremo anche più gol"

Roma, Mancini: "Importante cominciare con i tre punti, presto faremo anche più gol"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:38Serie A
di Marco Pieracci

Gianluca Mancini, difensore della Roma, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 sul Nizza nella prima giornata di Europa League: "Ce l'ho sempre avuta questa caratteristica offensiva, poi dipende anche dagli allenatori: il mister lavora tanto sotto questo aspetto. Sapevamo che potevano lasciare qualche spazio, due o tre volte a partita si può fare. La cosa importante era vincere questa partita, per cominciare con i tre punti in Europa".

Come reparto sentite questa sicurezza difensiva?
"La sicurezza difensiva non parte da noi difensori, ma è perché tutta la squadra la fa in maniera eccezionale. Siamo avanti su questo aspetto, anche se in alcune occasioni siamo stati anche un po' fortunati, in fase offensiva abbiamo fatto piccoli miglioramenti, è la parte più difficile e sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Sono sicuro che questa cosa migliorerà e riusciremo a fare più gol".

L'intesa con Ndicka è sempre maggiore?
"Sì, poi noi difensori siamo quelli che la facciamo di più perché è il nostro ruolo. La tenuta mentale deve essere sempre al top, anche oggi ce la siamo un po' complicata col rigore soffrendo negli ultimi dieci minuti ma c'è stata la voglia da parte di tutti di fare risultato. Bisogna capire bene cosa ci chiede il mister".

Che prospettive europee vedi per questa Roma?
"L'anno scorso c'è stato quell'episodio che ha rovinato un po' i nostri piani in Europa, abbiamo tanti giocatori che hanno fatto due finali e un allenatore come Gasperini che l'ha vinta ma è inutile pensare troppo avanti: la nostra è una squadra che si sta evolvendo, bisogna pensare partita dopo partita e giocando così ravvicinato c'è modo per migliorare e crescere ancora di più. Abbiamo un girone difficile, sono tutte gare toste ma l'importante è restare uniti come siamo".

Articoli correlati
Roma, Mancini: "Passaggio della fascia a Pellegrini un gesto da spogliatoio" Roma, Mancini: "Passaggio della fascia a Pellegrini un gesto da spogliatoio"
La Roma raddoppia immediatamente: Mancini segna il 2-0 al Nizza al 55' La Roma raddoppia immediatamente: Mancini segna il 2-0 al Nizza al 55'
Mancini: "Ogni derby un magone sullo stomaco, siamo una squadra con tanti leader"... Mancini: "Ogni derby un magone sullo stomaco, siamo una squadra con tanti leader"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 settembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 settembre
Aston Villa, Konsa teme il Bologna: "Squadra forte. Ma noi siamo fra i favoriti dell'Europa... Aston Villa, Konsa teme il Bologna: "Squadra forte. Ma noi siamo fra i favoriti dell'Europa League"
Torna Pisa-Fiorentina, Cecconi: "Due piazze a cui sono molto legato" TMWTorna Pisa-Fiorentina, Cecconi: "Due piazze a cui sono molto legato"
Inter, Acerbi su Chivu: "Mi ha colpito positivamente, ci guida con convinzione" Inter, Acerbi su Chivu: "Mi ha colpito positivamente, ci guida con convinzione"
Como, Goldaniga: "La squadra si è rinforzata. Coppa Italia? Vogliamo arrivare in... Como, Goldaniga: "La squadra si è rinforzata. Coppa Italia? Vogliamo arrivare in fondo"
Roma, Ndicka: "Partita sempre sotto controllo, perfetto il calcio d'angolo di Pellegrini"... Roma, Ndicka: "Partita sempre sotto controllo, perfetto il calcio d'angolo di Pellegrini"
Roma, Mancini: "Passaggio della fascia a Pellegrini un gesto da spogliatoio" TMWRoma, Mancini: "Passaggio della fascia a Pellegrini un gesto da spogliatoio"
Nizza, Haise: "La Roma è stata più forte di noi. Ha messo un'intensità impressionante"... Nizza, Haise: "La Roma è stata più forte di noi. Ha messo un'intensità impressionante"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
Le più lette
1 Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
2 La Roma vince e convince a Nizza. Gasperini bacchetta Pisilli: "Deve imparare velocemente"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 settembre
4 Europa League, tutti i risultati: Fenerbahçe a picco. Arnautovic colpisce ma è solo pari
5 Roma, Mancini: "Passaggio della fascia a Pellegrini un gesto da spogliatoio"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Roma vince e convince a Nizza. Gasperini bacchetta Pisilli: "Deve imparare velocemente"
Immagine top news n.1 Como, Venezia e Parma si regalano gli ottavi di finale di Coppa Italia: il tabellone
Immagine top news n.2 La Juventus ha un nuovo Director of Performance. E Chiellini può entrare nel CdA
Immagine top news n.3 Como-Sassuolo 3-0, le pagelle: Jesus Rodriguez arma letale, Baturina artista. Male Pieragnolo
Immagine top news n.4 Il compromesso di Gasperini: in attesa degli attaccanti e del bel gioco la via maestra è il corto muso
Immagine top news n.5 Nizza-Roma 1-2, le pagelle: Mancini e Ndicka fanno gli attaccanti, Pellegrini cambia la partita
Immagine top news n.6 Dovbyk e Ferguson a secco? La Roma vince con i gol dei difensori: a Nizza finisce 1-2
Immagine top news n.7 Nuovo innesto nella Juventus, Darren Burgess nominato Director of Performance. Tutti i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C! Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé?
Immagine news podcast n.2 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
Immagine news podcast n.3 Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte
Immagine news podcast n.4 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Greco: "Torres ringiovanita, ha bisogno di tempo ma le qualità ci sono"
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "Ascoli darà filo da torcere ad Arezzo. Sorprende il Cittadella così indietro"
Immagine news Serie A n.3 Davide Lippi: "Chiellini farà una grande carriera". E sulla Juventus: "Mi piace lo spirito"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 settembre
Immagine news Serie A n.2 Aston Villa, Konsa teme il Bologna: "Squadra forte. Ma noi siamo fra i favoriti dell'Europa League"
Immagine news Serie A n.3 Torna Pisa-Fiorentina, Cecconi: "Due piazze a cui sono molto legato"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Acerbi su Chivu: "Mi ha colpito positivamente, ci guida con convinzione"
Immagine news Serie A n.5 Como, Goldaniga: "La squadra si è rinforzata. Coppa Italia? Vogliamo arrivare in fondo"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Ndicka: "Partita sempre sotto controllo, perfetto il calcio d'angolo di Pellegrini"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, D'Angelo: "Inizio non al top, ma son certo che faremo un grandissimo campionato"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Stroppa: "La vittoria sull'Hellas in Coppa Italia ci dà morale per il campionato"
Immagine news Serie B n.3 Spezia out dalla Coppa Italia. Lapadula: "Dispiace aver perso, ma dobbiamo crede in noi"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, prosegue la preparazione in vista dell'Empoli: il report della sessione odierna
Immagine news Serie B n.5 Spezia, D'Angelo: "Abbiamo fatto una buona partita, perdere ai rigori fa male"
Immagine news Serie B n.6 Il Bari si prepara alla Sampdoria: tabella di lavoro differenziata per Mane
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Nel Girone B di Serie C, sarà testa a testa tra Arezzo e Ascoli per la promozione"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Faggiano: "Abbiamo buttato 3 punti. Svincolati? Il mercato è l'ultimo dei pensieri"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Oggi ho la conferma di allenare una squadra forte. C'era un rigore per noi"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 6ª giornata - Crotone corsaro in casa dell'Atalanta U23. Il Picerno frena il Benevento
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 6ª giornata - Non si fanno male Trapani e Catania: posta in palio divisa
Immagine news Serie C n.6 Cerignola, Maiuri: "Complimenti ai calciatori per la grande reazione dopo il 2-0"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve Women, Schatzer: "Vogliamo vincere la Serie A Women's Cup. Con la Roma sarà tosta"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Finale Women’s Cup con la Roma: sarà uno spettacolo bellissimo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Femminile, Giuliani: "Si è subito sentita l'aria di rinnovamento. Ma siamo un bel gruppo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, la Juventus raggiunge la Roma in finale: battuta l'Inter 2-1
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women's Cup, Juventus-Inter 1-0 al 45'. Il gol di Cambiaghi sblocca la gara
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Haavi: "Il derby al maschile ci ha dato motivazioni. Emozionante segnare in queste gare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?