Roma, Massara su Carrasco: "Giocatore molto forte, ma a gennaio..."

Prima della sfida tra Roma e Milan, Frederic Massara ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Malen è un calciatore forte, parla un linguaggio evoluto e si è trovato subito con Dybala. Ci aspettavamo una risposta ed è arrivata fin da subito".

"Sono situazioni in evoluzione. Vediamo nei prossimi giorni, anche Carrasco è un giocatore molto forte. Non è mai facile farlo a gennaio, aspettiamo l'ultima settimana per capire se si può rinforzare l'organico che, comunque, è molto forte".

"Eravamo tutti felici a Torino, sono arrivate notizie positive non solo da Malen. Da parte nostra, dobbiamo solo mettere la squadra e il mister nelle migliori condizioni per fare bene. Lui è molto felice ma ora siamo proiettati verso questa gara e non vediamo l'ora di giocarla".