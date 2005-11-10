Roma, neanche Gasp rinuncia mai a Cristante. Un Dybala così non si vedeva da 10 anni

Entrare negli intricati meccanismi tattici di Gian Piero Gasperini richiede tempo, questo è ormai assodato. Ecco perché, nonostante l'importante mercato estivo, non sorprende che i nove giocatori con più minuti nelle prime sei partite della Roma siano tutti calciatori già presenti in rosa nella scorsa stagione. Una sorta di 'anno zero' che potrebbe essersi rivelato prezioso per assimilare idee e principi dell'allenatore piemontese. La Roma è ripartita dalle certezze dello scorso anno con la piena identità gasperiniana per puntare sempre più in alto. Scudetto compreso.

Domina Svilar, Lulli batte Molina

A dominare la classifica è Mile Svilar, ormai una certezza tra i pali della Roma e l'unico calciatore della rosa a non aver saltato nemmeno un minuto in queste prime sei partite stagionali. Alle sue spalle c'è il solito, sottovalutatissimo Bryan Cristante, capace di tenere in vita un vecchio detto: cambiano gli allenatori, ma Cristante è sempre in campo. Sul gradino più basso del podio ecco una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione: Mario Hermoso. Lo spagnolo si è preso un ruolo sempre più centrale, diventando un vero leader di una difesa che ha mantenuto le certezze Mancini e Ndicka, ma che ha accolto anche diversi volti nuovi La grande nota positiva è però un Paulo Dybala tirato a lucido, sempre titolare e quarto giocatore più impiegato della rosa con 497 minuti. Per ritrovare una Joya più in campo nelle prime 6 partite stagionali dobbiamo tornare addirittura al 2016. Nota di merito per il giovane Emanuele Lulli, unico tra i calciatori che un anno fa non erano presenti in rosa (almeno non come parte attiva) a finire nella top 10 dei più utilizzati, decimo con 322 minuti.

I 10 più impiegati della Roma

1. Mile Svilar - 540 minuti

2. Bryan Cristante - 514 minuti

3. Mario Hermoso - 509 minuti

4. Paulo Dybala - 497 minuti

5. Gianluca Mancini - 466 minuti

6. Donyell Malen - 432 minuti

7. Wesley - 420 minuti

8. Manu Koné - 375 minuti

9. Matias Soulé - 353 minuti

10. Emanuele Lulli - 322 minuti