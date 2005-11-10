Quante novità nel Torino: sei dei dieci più impiegati sono arrivati in estate. Domina Coco

Una rosa profondamente rinnovata, così come nuova è la guida tecnica. Il Torino ha scelto di ripartire dal giovane Ignazio Abate, affidandogli una squadra composta da tantissimi volti nuovi, arrivati in gran parte con la formula del prestito. Le prime partite della stagione hanno rappresentato inevitabilmente una fase di rodaggio per il tecnico campano, chiamato a trovare in tempi rapidi gli equilibri giusti all'interno di un gruppo giovane e nuovo. Un dato fotografa bene questa fase di assestamento: Abate ha già utilizzato ben 29 giocatori per almeno un minuto.

Tanti nuovi sono già intoccabili per Abate

Non è dunque una sorpresa, guardando ai dieci più utilizzati della rosa granata, che solo quattro di essi siano calciatori già presenti lo scorso anno: il primo della lista Saul Coco, con i suoi 580 minuti, il secondo, capitan Vlasic con 522 minuti, il Cholito Simeone, quarto con 511 minuti e Gineitis, settimo con 452 minuti. I dati però fanno emergere questa nuova filosofia del Torino, più giovane e più italiano, dove Cacciamani è il terzo più impiegato della rosa, Comuzzo il quinto e Fortini il decimo.

I 10 più impiegati del Torino

1. Saul Coco - 580 minuti

2. Nikola Vlasic - 552 minuti

3. Alessio Cacciamani - 516 minuti

4. Giovanni Simeone - 511 minuti

5. Pietro Comuzzo - 493 minuti

6. Kian Fitz-Jim - 474 minuti

7. Gvidas Gineitis - 452 minuti

8. Eray Comert - 405 minuti

9. Lucas Perri - 360 minuti

10. Niccolò Fortini - 357 minuti