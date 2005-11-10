Con Vergara sono 64 gli esordienti in Nazionale con ct Mancini. A Bologna altre novità?

Sale ancora il numero di esordienti in Nazionale con Roberto Mancini in panchina come ct. L'ultimo, in ordine cronologico, ha il volto di Antonio Vergara. Entrando allo Stade de France nel corso del secondo tempo di Francia-Italia, infatti, l'esterno del Napoli è diventato ufficialmente il calciatore numero 64 di questa speciale lista.

Restando invece circoscritti a questa sosta per le Nazionali, Vergara è il settimo debuttante per il ct Mancini. Contro il Belgio avevano esordito in azzurro Romano (da titolare), Doumbia e Zoma, contro la Turchia sono arrivati invece i primi minuti in azzurro di Kayode, Ruggeri e Sebastiano Esposito (tutti da titolari).

E adesso, con un'ultima partita da giocare - lunedì al Dall'Ara contro la Turchia - chi potrebbe fare il suo esordio in azzurro? In attesa delle convocazioni, potranno scremare o meno il gruppo, sono 4 i giocatori ancora in attesa di scendere in campo: due portieri come Pessina (Bologna) e Carnesecchi (già convocato in passato pur senza debuttare), e due difensori come Ghilardi (Roma) e Kouadio (Monza).