Lecce, seduta verso il Bologna: Geubbels in gruppo, due hanno lavorato a parte

Lecce in campo in preparazione della sfida contro il Bologna alla ripresa del campionato, gara prevista per domenica 11 ottobre alle ore 15. Questo il report del club salentino dopo la seduta odierna:

"La squadra ha proseguito la preparazione questa mattina con una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano. I giallorossi sono stati impegnati in esercitazioni tecnico-tattiche, prima di concludere la seduta con un triangolare. Assenti i convocati in Nazionale: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Monteiro, N’Dri, Ngom, Penev e Tiago Gabriel.

Allenamento personalizzato per Berisha e Štulić, mentre Geubbels ha lavorato con il gruppo. Al termine della seduta, mister Di Francesco ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì pomeriggio a Martignano".