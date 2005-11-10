Udinese, sorpresa Abankwah ma gli infortuni pesano sulla classifica dei più impiegati

Una stagione iniziata tra infortuni e assenze che hanno inevitabilmente condizionato le scelte di Kosta Runjaic. L'Udinese si è trovata così a dover ampliare le rotazioni, con il tecnico tedesco costretto a pescare in profondità dalla propria rosa per fronteggiare una situazione tutt'altro che semplice.

Karlstrom e Vojvoda davanti a tutti, Abankwah sul podio

L'analisi dei più utilizzati è dunque profondamente influenzata dallo stato fisico della squadra, con Runjaic costretto a fare di necessità virtù per far fronte a questa situazione di emergenza. Una situazione di emergenza che comunque ha fatto emergere il giovane difensore classe 2004 Abankwah, terzo più utilizzato della rosa alle spalle degli esperti Karlstrom (613 minuti) e Vojvoda (591 minuti). La classifica mostra inoltre come il tecnico tedesco abbia fatto affidamento per lo più a sei elementi della rosa, con Ekkelenkamp (sesto più impiegato) e Solet (settimo) che sono separati da 120 minuti. Riesce a piazzarsi in top ten anche l'acciaccato Davis, mentre finisce fuori Nicolò Zaniolo, fermato da un problema muscolare ad inizio stagione e finito nuovamente ai box nel ritiro con la Nazionale.

I 10 più impiegati dell'Udinese

1. Jesper Karlstrom - 613 minuti

2. Mergim Vojvoda - 591 minuti

3. James Abankwah - 571 minuti

4. Maduka Okoye - 540 minuti

5. Hassane Kamara - 532 minuti

6. Jurgen Ekkelenkamp - 518 minuti

7. Oumar Solet - 398 minuti

8. Enzo Ebosse - 388 minuti

9. Keinan Davis - 384 minuti

10. Lennon Miller - 361 minuti