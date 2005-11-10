Sassuolo, Cinquegrano from zero to hero. Berardi al crepuscolo? È solo il 14° più impiegato

Un Sassuolo profondamente rinnovato, con Alberto Aquilani chiamato a costruire una squadra nuova anche attraverso scelte coraggiose e poco legate ai nomi. Il tecnico neroverde ha già mandato in campo 29 calciatori diversi nelle prime sette giornate, dando spazio a giovani e nuovi arrivati e confermando di non guardare troppo alla carta d'identità. Una linea che trova la sua massima espressione proprio nella classifica dei più utilizzati.

Sorpresa Cinquegrano, gioca più di Laurienté e del portiere

Già ai tempi del Catanzaro si era intuito come Alberto Aquilani non fosse particolarmente interessato al curriculum o alla carta d'identità. E se questa filosofia avesse un volto, oggi sarebbe quello di Simone Cinquegrano. Lanciato un po' a sorpresa nella prima giornata di campionato, il terzino argentino non è più uscito dal campo, diventando quasi immediatamente una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione. Con 622 minuti sui 630 complessivi a disposizione, è infatti il calciatore più utilizzato della rosa. Alle sue spalle c'è una certezza come Armand Laurienté, a quota 551', mentre sul terzo gradino del podio si piazza il portiere Muric, fermo a 540'. Positivo anche l'impatto di due dei nuovi arrivati in estate, Leysen e Bowie, rispettivamente quinto e sesto nella graduatoria, davanti a Matic e Bakola. Restano invece fuori dalla top 10 due nomi importanti come Adzic e, soprattutto, Berardi, appena quattordicesimo per minuti giocati. Un dato che, inevitabilmente, apre una domanda: siamo davvero di fronte all'inizio del crepuscolo dell'ultima bandiera rimasta in Serie A?

I 10 più impiegati del Sassuolo

1. Simone Cinquegrano - 622 minuti

2. Armand Laurienté - 551 minuti

3. Arijnet Muric - 540 minuti

4. Josh Doig - 501 minuti

5. Fedde Leysen - 466 minuti

6. Kieron Bowie - 465 minuti

7. Nemanja Matic - 464 minuti

8. Darryl Bakola - 397 minuti

9. Cristian Volpato - 331 minuti

10. Kristian Thorstvedt - 311 minuti