Roma, niente “bestia nera”: col Torino per riprendersi il quarto posto

Roma, niente "bestia nera": col Torino per riprendersi il quarto posto
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:45Serie A
Marco Campanella

Guai a parlare di bestia nera: a dirlo chiaramente è Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Torino. A dire il vero, il dubbio che i granata siano a conoscenza della ricetta anti-Roma è più che lecito: su due incontri disputati in questa stagione contro la squadra di Marco Baroni, i giallorossi ne sono sempre usciti sconfitti. L’eliminazione in Coppa Italia di martedì scorso ha fatto seguito al gol di Simeone che, a metà settembre, condannò lo Stadio Olimpico romanista alla prima sconfitta dell’era Gasperini.

Oggi, però, sarà tutta un’altra storia secondo il tecnico di Grugliasco: “Andiamo a giocare a Torino dispiaciuti per l’eliminazione in Coppa Italia, però questo è il campionato: arriviamo da ottimi risultati e da un’ottima classifica, quindi sarà un’altra partita”. Adesso, in effetti, la posta in palio per i giallorossi è ben più alta: c’è da proseguire un cammino fin qui più che positivo e rientrare in zona Champions League. Nella serata di ieri, la Juventus è scivolata in casa del Cagliari, regalando alla Roma la possibilità di riprendersi il quarto posto in caso di vittoria all’ombra della Mole Antonelliana.  Per battere il Torino, non c’è bisogno di una prestazione tanto diversa da quella fatta pochi giorni fa. Lo stesso Gasperini, che aveva già evidenziato la prova positiva dei suoi ragazzi nell’immediato post partita, l’ha ribadito anche alla vigilia: “Come ho detto altre volte, vado sempre un po’ oltre il risultato: abbiamo avuto belle occasioni e abbiamo rimontato due volte una partita, cosa che non ci era mai successa. Abbiamo avuto buone opportunità, quindi possiamo fare sicuramente anche meglio. Credo però che abbiamo fatto una buona gara”. Il mister ha poi proseguito, spiegando come gli episodi hanno avuto un peso specifico non indifferente nei due precedenti contro il club torinese: “Speriamo magari di avere anche un po’ gli episodi a favore, che siano dalla nostra parte. Arriviamo a un’altra competizione e arriviamo molto motivati”.

Insomma, motivazioni diverse ma non solo. Rispetto alla gara di Coppa Italia, Gasperini si affiderà allo zoccolo duro della squadra. In difesa, riecco Ndicka dal primo minuto dopo la Coppa d’Africa, con Mancini ed Hermoso ai lati. A centrocampo, invece, tornerà anche Koné al posto di Pisilli; mentre Malen si riscalda per il suo debutto, con l’obiettivo di guidare la Roma verso il terzo successo consecutivo in campionato.

