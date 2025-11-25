Pisilli: "Gasperini crede ciecamente in ciò che fa, appena arrivato alla Roma lo abbiamo capito"

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e dell'Italia U21, ha parlato a Cronache di Spogliatoio del suo nuovo allenatore: "Gasperini ha una dote: è bravo nel trasmettere le idee in cui crede. Più un giocatore lo percepisce, più ti prende seriamente. Crede ciecamente in ciò che fa. Lo percepisci. È maniacale.

Gasperini ha cambiato la storia di una società, ora con noi sta facendo qualcosa di molto importante. Appena arrivato ci ha trasmesso una mentalità vincente: ci dimostra che se lo seguiamo i risultati arrivano. So che ho avuto poco spazio, ma lui ce lo dice sempre che non lascia nessuno indietro. Per me è una grande opportunità per migliorare".

Il centrocampista ha totalizzato 6 presenze con gli Azzurrini, nelle quali ha accumulato 496 minuti giocati, con una media di circa 83 minuti a partita. La sua incidenza offensiva è stata particolarmente significativa: Pisilli ha infatti realizzato 4 gol e fornito 1 assist, confermandosi uno dei profili più produttivi e affidabili del vivaio azzurro.