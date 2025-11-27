Pisilli: "L'esordio in Nazionale A il momento più bello. Ecco come ho saputo della Roma"
Protagonista nella Roma e con la maglia della Nazionale italiana Under21, Niccolò Pisilli si è raccontato nel corso dell'intervista concessa a VivoAzzurro Tv. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:
"Da piccolo giocavo a tennis mentre mio fratello faceva calcio - racconta Pisilli -. Quando mi fermavo a vedere gli allenamenti chiedevo a mia nonna quando potessi iniziare anche io. Trovavo il pallone più affascinante e così a forza di chiedere.
L'approdo alla Roma? Ero molto piccolo e mia madre mi fece una sorpresa facendomi trovare a tavola la lettera della società sotto la tovaglia. Tutta la famiglia mi è sempre stata molto vicina e di grande aiuto: anche solamente andare ad allenarsi a Trigoria voleva dire organizzare i turni e gli spostamenti, conciliando gli orari con il lavoro. In questo sono sempre stati importanti i miei nonni che spesso mi accompagnavano.
L'esordio con la Nazionale maggiore? È stato il momento più bello vissuto fino a ora. In più è arrivato a Roma, che è casa mia. Non me l’aspettavo di entrare in campo in quell’Italia-Belgio, era una gara importante. Sugli spalti c’erano mio padre, mio fratello e tanti amici. Vincere il Mondiale con l’Italia, così come lo scudetto con la Roma sono i miei sogni nel cassetto.
Il percorso con l'Under21? Baldini ha portato entusiasmo e ci ha trasmesso valori umani e tattici. È partito dalle cose più importanti, dalle basi, dicendoci che in primis dobbiamo essere delle brave persone, degli uomini veri. Ci dice di allenarci sempre a cento all’ora e in campo si vede. Non era facile in così poco tempo creare questa unione e questa alchimia fra di noi e il merito è il suo”.
