Roma, Pisilli piace a Parma e Genoa. De Rossi lo ha portato in prima squadra

Andrea Losapio
Oggi alle 17:37Serie A
Andrea Losapio

Cosa farà Niccolò Pisilli in inverno? È una domanda da porsi visto che il centrocampista sta facendo benissimo con la maglia della Nazionale Under 21, senza però riuscire a trovare un minutaggio accettabile con la Roma. Gasperini ha i suoi uomini di riferimento e questo va a discapito della presenza del giovane centrocampista.

Così si fa largo l'ipotesi del prestito. Pisilli piace a due club in particolare come Parma e Genoa. I ducali per rinforzare la propria mediana, forse un po' leggera dopo le ultime settimane. Il Genoa perché è un profilo suggerito da Daniele De Rossi, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze e vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo. Possibile un prestito secco se non dovessero esserci grandi intoppi fisici agli altri interpreti della mediana giallorossa.

Lo stesso Pisilli, un anno fa, parlava così del suo tecnico Daniele De Rossi. “Da bambino tifavo per lui quando giocava nella Roma e lo apprezzavo tantissimo come calciatore. Ritrovarmelo poi come allenatore alla Roma è qualcosa che, se lo avessi detto al Niccolò bambino, ti avrebbe guardato incredulo e ti avrebbe risposto: “Ma che stai dicendo?”. Però è davvero lui l’allenatore che ho sentito avere più fiducia in me, quello che ha avuto il coraggio di mettermi in una partita di Serie A. Da lì, poi, sono iniziate a succedermi sempre più cose”.

