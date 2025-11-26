TMW
Roma, ottime notizie per Gasperini: Dybala, Bailey ed Hermoso in gruppo
E' iniziata a Trigoria l'allenamento di rifinitura pre-Midtyjlland, sfida fondamentale per il percorso della Roma: domani all'Olimpico la squadra di Gasperini se la dovrà vedere con la prima in classifica della League Phase di Europa Leauge. Presenti Dybala, Bailey ed Hermoso, che si candidano dunque ad una convocazione già per la sfida europea. E domenica c'è il Napoli...
Gasperini aveva annunciato la loro presenza in conferenza stampa: “Sono guariti, sono al secondo allenamento con la squadra. Saranno a disposizione se tutto va bene, poi il minutaggio è relativo ma conta che stiano bene”.
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
