Live TMW Bologna, Ravaglia: "Sarà una serata speciale per me. Nessuna ansia da vittoria"

Alla vigilia della gara valevole per la quinta giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Bologna e Red Bull Salisburgo - in programma giovedì 27 novembre, alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Federico Ravaglia. Il portiere rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15

15.00 - Inizia la conferenza stampa di Federico Ravaglia.

Che tipo di emozione si aspetta all'esordio in Europa League?

"Dopo l'esordio in Champions League dello scorso anno, ora sarà la volta di quello in Europa League. Sarà una serata speciale per me, ma l'obiettivo principale della squadra è ottenere punti importanti in vista del nostro obiettivo che è il passaggio del turno".

Sentite un po' di ansia da vittoria?

"Abbiamo rispetto per l'avversario, non parlerei di ansia. Ci sono punti importanti in palio e dovremo scendere in campo nella maniera corretta sebbene non abbiamo avuto molti giorni per prepararla".

Cosa cambia per lei mentalmente essere il portiere titolare e non più la riserva di Skorupski?

"Cambia solo la consapevolezza di dover giocare, ma resta invariato il modo in cui preparo la partita e come vivo la settimana".

15.18 - Termina la conferenza stampa di Federico Ravaglia.