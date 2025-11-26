TMW Radio Turci: "Inter, con l’Atletico la prova del nove. Milan, non mollerei Maignan"

L'ex portiere Luigi Turci è stato ospite di TMW Radio nel pomeriggio di Maracanà.

Cosa ti aspetti stasera dall'Inter?

"L'Inter ha approcciato alla fase a gironi della Champions in maniera splendida. Queste sera però arriva il primo esame veramente importante e, per quanto non mi aspetti che l'Atletico sfoggi una prestazione di alta qualità, parliamo pur sempre di una squadra solida e con esperienza. Sarà la prova del nove. Tutti siamo curiosi di capire come reagirà la squadra dopo la sconfitta immeritata nel derby".

Sommer nel derby è apparso ancora incerto. Che valutazioni ci sono da fare per la porta dell'Inter?

"La differenza di prestazione fra Maignan e Sommer nel derby c'è stata. Il francese ha sfoderato una prestazione da top, mentre lo svizzero è incappato in una mezza incertezza. La differenza insomma si è vista più a livello di rendimento nella singola partita che non per il valore effettivo dei giocatori".

Maignan pensi che rinnoverà?

"Maignan ha vissuto una stagione straordinaria il primo anno e sta facendo molto bene quest'anno. Nelle altre stagioni invece non era apparso così costante e sembrava anche regredito. Quest'anno grazie anche al preparatore Claudio Filippi, che conosco molto bene, si vede che sta tornando a lavorare sui fondamentali. Ha ritrovato sicurezza, senza dimenticarci che comunque stiamo parlando di un top a livello mondiale.

Per quanto riguarda il tema rinnovo, una società deve valutare quanto vuole investire a livello di ingaggio. Io non lo perderei, anche perché è coinvolto pure per quanto riguarda lo spogliatoio. Ha un atteggiamo da leader assoluto per ciò che riesce a trasmettere agli altri".