Rimini a un passo dall'esclusione, Il sindaco: "Epilogo doloroso, ma non inaspettato"

“Apprendo dell’iscrizione in Camera di Commercio della decisione da parte dell’Assemblea dei Soci di mettere formalmente in liquidazione la società Rimini Calcio”. Inizia così la nota del sindaco della città romagnola Jamil Sadegholvaad in merito alla notizia emersa nelle ultime ore della decisione della proprietà di chiedere la liquidazione volontaria del club che porterà inevitabilmente all’esclusione della squadra biancorossa dal campionato di Serie C: “Secondo il bilancio depositato ieri in Camera di Commercio, la perdita di esercizio al 30 giugno 2025 ammonta a oltre 4 milioni di euro. Si tratta di un epilogo doloroso, per lo sport di Rimini e per tutta la città, ma purtroppo non inaspettato viste le incredibili e vergognose vicende societarie che ormai si susseguono da molti mesi. - si legge nella nota del Primo Cittadino - Siamo già in contatto con le Istituzioni calcistiche preposte per la gestione di questa fase transitoria”.

Sadegholvaad poi prosegue spiegando cosa il Comune potrà fare in futuro per restituire il calcio alla città: “E per capire quale sarà il momento in cui il Comune potrà entrare con tutti i crismi legali in campo per esercitare direttamente quel ruolo di tutela dello sport e della città. Sappiamo tutti che in passato questo è già avvenuto, e non in una sola occasione purtroppo, ma adesso la priorità è garantire il futuro biancorosso e la passione di tanti sportivi attraverso un progetto che abbia solide basi sociali e finanziarie.

Se ciò avverrà, anche giornate tristi come quella odierna potranno essere ricordate come quelle della rinascita. Al punto in cui la Rimini Calcio era finita certamente la medicina appare ora amarissima ma quantomai necessaria per guarire davvero”.