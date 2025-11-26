Serie C in campo fra Coppa e recuperi. Il parziale di Gubbio-Juve e Inter-Renate
Mercoledì pomeriggio con la Serie C protagonista in campo. Sia con la Coppa Italia di categoria che con un recupero di campionato.
Alle 15 sono, infatti, iniziati due match: il recupero del 14° turno (Girone B) Gubbio-Juventus Next Gen e l'ottavo di finale di coppa Inter U23-Renate.
Al 45' il primo è ancora sul risultato di 0-0, mentre il secondo è sull'1-1 grazie alla rete Anelli al 6' per gli ospiti e di Lavelli per i meneghini al 37'
SERIE C, RECUPERO 14ª GIORNATA
In corso
Gubbio-Juventus Next Gen 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Martedì 25 novembre
Sorrento-Crotone 1-4
22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ rig. Gomez (C), 76’ Maggio (C)
Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0
11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani
In corso
Inter U23-Renate 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
6' Anelli (R), 37' Lavelli (I)
Mercoledì 26 novembre
Ore 18:00 - Arezzo-Latina
Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola
Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23
Ore 18:00 - Ternana-Giugliano
Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia
PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)
Pro Vercelli-Atalanta U23 VS Pro Vercelli-Atalanta U23
Ravenna VS Inter U23-Renate
Potenza-Audace Cerignola VS Crotone
Ternana-Giugliano VS Sambenedettese-Union Brescia
Modalità di svolgimento
Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior
numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.