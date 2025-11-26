Juve Stabia-Bari considerata ad alto rischio. Il Prefetto chiude la trasferta ai pugliesi
I tifosi del Bari non potranno prendere parte alla trasferta di Castellammare di Stabia in programma il 4 dicembre. La sfida fra i campani e i pugliesi è infatti considerata ad alto rischio del CASMS vista la 'rivalità tra tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza'. Lo comunica il Prefetto di Napoli in una nota pubblicata da Stabiachanel.it:
"Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio "Juve Stabia – Bari”, valido per il campionato nazionale 2025/26 di serie B, in programma giovedì 4 dicembre 2025, presso lo stadio “R. Menti” di Castellammare di Stabia”, la seguente prescrizione
• divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari.
Il provvedimento è stato adottato, con il parere conforme della Questura di Napoli, su determinazione n. 35/2025 del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che già in occasione dell’incontro del 29 ottobre 2025 tra le due squadre, poi rinviato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B al 04 dicembre 2025, si era espresso evidenziando i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza".
