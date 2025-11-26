TMW Radio Breda: "Juve in crescita. Koopmeiners non giocherà sempre in difesa"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Roberto Breda. Che ha parlato della Juventus vista a Bodo: "Spalletti ha bisogno di consolidare certe cose. Partite come quelle di ieri aiutano. Ci metti un po' a capire campi in sintetico come quelli di ieri, è bello che nonostante il primo tempo ci sia stata una reazione. Grazie ai messaggi che ha mandato il tecnico all'intervallo. I ragazzi sanno chi è Spalletti, ma quando sei in un gruppo nuovo devi ripartire da zero e certe partite danno linfa al tuo progetto. E' una Juve in crescita e Spalletti ha voglia di rivalsa".

E su Koopmeiners ha detto: "Secondo me non giocherà sempre lì in difesa. Può anche essere che Spalletti voglia una certa impostazione da dietro di qualità. Poi magari quando aumenterà l'autostima lo sposterà più avanti. Non credo che rimarrà poi con questo tipo di difesa. Vedo ancora una ricerca, ma ora è importante fare risultati, per rasserenare l'ambiente e creare autostima. Qualità ne ha l'olandese, devi riportarlo più avanti ma vedremo che modulo adotterà".