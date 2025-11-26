Fiorentina, Vanoli su Gudmundsson: "Da lui pretendo che ci trascini nei momenti duri"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro l'AEK Atene, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato di diversi temi, tra cui quello relativo ad Albert Gudmundsson: "Certe volte si sbaglia a giudicare le prestazioni in nazionale perché si vedono gli highlights o i tabellini. Il passaggio che deve far lui è capire che i campioni sono quelli che nei momenti difficili ti trascinano fuori. Io da Albert pretendo questo, perché ha qualità ed è importante per questo gruppo. Io sono convinto che alla fine ci darà grandi soddisfazioni, ma deve diventare questo. E da lui, come da altri, mi aspetto questo. Dai giovani mi aspetto energia, ma anche lo sbaglio. Da loro mi aspetto che nei momenti chiavi siano dei trascinatori".

Come sta attraversando questo momento Pablo Marì?

"Avevo sentito parlare della sua leadership e lui all'interno dello spogliatoio viene seguito. Quello che mi è piaciuto è stata la reazione nel secondo tempo con la Juventus. Ma in alcune occasioni abbiamo sbagliato di reparto: se vedi un compagno in difficoltà avrebbero dovuto aiutarlo di più. Nel primo tempo ero arrabbiato perché ha avuto timore ed è sempre stato dietro a Vlahovic, ne abbiamo parlato e nel secondo tempo è andato bene. Questo è ciò che mi piace: parlare degli errori e far capire dove hanno sbagliato".

Secondo lei in Europa cambia la partita che dovrà fare la Fiorentina?

"Il campo internazionale è un altro calcio. Incontriamo una squadra che mi è piaciuta guardare, ha un gioco propositivo. Sono una squadra offensiva, con gente di gamba sugli esterni. In campionato sono a 3 punti dal primo posto e conosco la loro fame e la loro determinazione. Hanno fatto più fatica in coppa ma la conference può ribaltare ogni pronostico. Dobbiamo saper interpretare bene la differenza tra campionato e coppa".

