Roma, paragone illustre per Pisilli. Gasperini: "Ricorda un po' Tardelli, anche fisicamente"

Una doppietta, quella realizzata dal centrocampista della Roma Niccolò Pisilli contro lo Stoccarda, che oltre ad essere importantissima per il presente giallorosso - in ottica passaggio diretto agli Ottavi di Conference League - lo è altrettanto per il futuro del classe 2004. Dopo una prima parte ai margini della rosa, Pisilli sta infatti scalando le gerarchie del tecnico Gian Piero Gasperini, che ieri nel post partita ha speso tante belle parole per lui.

"Pisilli ha già dimostrato spesso il suo valore. Credo che sia cresciuto molto e stasera ha fatto una prestazione al di là dei gol. E' tra quelli che possono ampliare molto bene la rosa della Roma" ha detto il tecnico pimontese ai microfoni di Sky Sport. Poi il paragone illustre: "Se ricorda Tardelli? Un po' sì, anche fisicamente era un giocatore simile. Calcia anche benissimo, sicuramente è un bel valore".

Parole a cui sono seguiti anche dei fatti, visto che Gasperini lo ha tolto pubblicamente dal mercato in conferenza stampa: "Se possiamo dire che Pisilli rimane? Sì, assolutamente. Non solo per i gol, ma per la prestazione fatta: è migliorato tanto, perde poche palle. Deve ancora un po' maturare, ma siamo davanti a un ragazzo di valore. In più, lo contraddistingue la capacità di calciare".