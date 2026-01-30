Roma, paura per Dybala: possibile guaio al menisco o al legamento del ginocchio

Paulo Dybala è in apprensione. Secondo quanto rivelato questa mattina nell'edizione odierna de Il Messaggero, l'attaccante e fantasista argentino di 32 anni della Roma sente dolore al ginocchio sinistro: un male alternato, ma presente, e questo non lascerebbe tranquillo il diretto interessato. I problemi fisici cronici e passati non aiutano, ma c'è il timore che si possa trattare di un guaio derivante dal menisco o dal legamento.

"Effettivamente con questo fastidio è più prudente che non sia in campo, non siamo particolarmente preoccupati ma domattina faremo tutti gli esami diagnostici". Ha risposto così Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, prima di Panathinaikos-Roma di ieri sera. Dalla società, secondo il quotidiano romano, il dolore potrebbe essere solo conseguenza della botta presa nel match contro il Milan, con conseguente trauma distorsivo. Ogni dubbio verrà tolto dagli esami strumentali predisposti nella mattinata odierna, come anticipato.

Nel frattempo resta aperto il tema legato alla prossima partita di campionato, quella di lunedì sera contro l’Udinese (ore 20:45). La presenza della Joya è al momento in dubbio. Intanto il diesse Massara tiene aperte le piste per un esterno d'attacco, con il solo Sulemana rimanente - anche se molto dipenderà dal futuro di Lookman - dopo che l'affare Carrasco è tramontato definitivamente.