Roma, niente da fare per Dybala: stasera non ci sarà. Domani esami strumentali

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala nella partita di Europa League in programma questa sera ad Atene. L’attaccante argentino non sarà della gara dopo il problema accusato al ginocchio nel corso della sfida contro il Milan, episodio che ha costretto lo staff giallorosso ad avviare immediatamente le verifiche del caso, secondo quanto riferito dall'edizione online del Corriere dello Sport. Il fastidio è emerso già a caldo, al termine del match, e nelle ore successive ha consigliato prudenza. In mattinata la Joya è stata valutata dallo staff medico del club, che non ha riscontrato segnali allarmanti nell’immediato. Le prime indicazioni portano verso una contusione, ma senza certezze definitive. Proprio per questo la Roma ha scelto di non correre rischi inutili e di programmare accertamenti più approfonditi.

Gli esami strumentali sono fissati per la giornata di domani e serviranno a chiarire con precisione l’entità del trauma al ginocchio. Solo dopo quei controlli sarà possibile avere un quadro completo e stabilire se il giocatore potrà tornare ad allenarsi regolarmente o se sarà necessario un periodo di gestione più attenta. Nel frattempo, la decisione sull’immediato è stata presa: Dybala non andrà nemmeno in panchina con il Panathinaikos. Una scelta dettata esclusivamente dalla cautela, in un momento della stagione in cui il calendario impone una gestione oculata degli uomini chiave. Lo staff tecnico preferisce rinunciare all’argentino per una gara piuttosto che esporlo al rischio di un problema più serio.

Resta invece aperto il tema legato alla prossima partita di campionato, quella di lunedì contro l’Udinese. La presenza della Joya è al momento in dubbio e dipenderà interamente dall’esito degli esami e dall’evoluzione del dolore nelle prossime ore. Da Trigoria, però, filtra moderato ottimismo: non c’è particolare allarme, ma la Roma vuole basarsi su dati oggettivi prima di prendere qualsiasi decisione.