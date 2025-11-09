TMW
Roma, problema muscolare al quadricipite per Dovbyk: verrà valutato nei prossimi giorni
Sebbene Gasperini abbia minimizzato, c'è preoccupazione in casa Roma per le condizioni di Artem Dovbyk, costretto a lasciare Roma-Udinese ancora prima della sosta tra i tempi: per lui problema muscolare al quadricipite, da valutare nei prossimi giorni.
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
