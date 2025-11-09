Live TMW Inter, Lautaro Martinez: "Lavoro tanto anche con lo psicologo, un'emozione raggiungere Mazzola"

L'Inter batte la Lazio 2-0 e occupa la vetta della classifica a pari merito con la Roma. Nella serata di San Siro brilla Lautaro Martinez, autore del gol del vantaggio che ha spianato la strada ai nerazzurri. In conferenza stampa a San Siro interviene in conferenza stampa anche il capitano dell'Inter

Che significato aveva questa partita?

"Oggi era una gara importante, volevamo tornare in testa alla classifica. Sono contento del lavoro con il nuovo mister. La Lazio con il palleggio ti mette in difficoltà".

Quanto conta il gol?

"Per me ha una grande importanza, ma sono tranquillo e cerco sempre di fare il meglio per la squadra. Quando la squadra vince, sicuramente è meglio. Non interessa chi fa gol, su questo ovviamente lavoro tanto, anche con lo psicologo. Faccio un lavoro anche fuori dal campo che mi aiuta tanto. Assist o gol, do tutto come sempre".

In questa partita avete applicato al meglio i principi?

"Si abbiamo preparato bene la partita pressando alto la squadra. Era importante sbloccarla subito gestendo la gara in maniera tranquilla".

Hai raggiunto Mazzola, che significato ha?

"Sono emozionato perchè non mi immaginavo di arrivare a questo punto quando sono arrivato. Il lavoro paga sempre, me lo ha insegnato mio papà. Sono un trabajador e lavoro per dare allegria alla gente".