Roma, Svilar: "La classifica non mi sorprende, in ritiro abbiamo fatto un gradissimo lavoro"

Mile Svilar, intervenuto in conferenza al fianco di Gasperini, ha parlato così della classifica che vede la Roma prima in classifica: "Non mi sorprende. In ritiro abbiamo fatto un gradissimo lavoro. Non bisogna guardare la classifica, è presto e pensiamo gara dopo gara. Non ci dobbiamo accontentare e continuare così: nello spogliatoio crediamo nel lavoro che stiamo facendo, questo è importante. Porterà tante gioie".

Questa è la miglior difesa con cui hai giocato? Ci racconti la parata di Zaniolo?

"Magari la più solida, ma siamo sempre stati così. Non so se la migliore, speriamo lo diventerà. La parata di Zaniolo? L'uno contro uno è un mio forte, l'ho letta bene e mi ha calciato addosso".