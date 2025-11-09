Di Canio: "Chivu sta togliendo all'Inter quella grazia. A volte deve andare a farsi fott..."

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky, ha analizzato il rendimento dell'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica con la Roma: “L’estetica deve andarsi a fare fottere alle volte, se vuoi arrivare all’obiettivo. Serve concretezza, non è importante che sia bella: è come dire, lasciamola fare. E Chivu non dice lasciamola fare.

Bergomi dice che è stata la più brava e non la più forte, io dico che è stata l’unica a essere sempre lì. Nei due anni di Conte, ha messo nella testa di alcuni certe cose, fa molto meglio delle avversarie. E ancora di più nei quattro anni di Inzaghi: ha segnato molto più di Napoli, Juve, Milan e via dicendo, e ha subito meno. Ha avuto numeri costanti, perché era nettamente la più forte.

Cosa è mancato? In questi anni, dei dettagli che arrivano anche dall’allenatore, che portino a rompere gli schemi, a mettere magari tre mediani, un difensore al posto di un centrocampista. Ora Chivu sta togliendo quella bellezza, quella grazia, che a noi è piaciuta pure, esteticamente. Però è mancato quello. Io non ho mai visto una squadra che fa così bene in campionato, vince in Champions e viene bastonata dal suo allenatore: è stata una presa di coscienza enorme".