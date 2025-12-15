Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Besiktas rimontato, Abraham-gol: "Io non mi arrendo. Ma avremmo potuto avere più punti"

Besiktas rimontato, Abraham-gol: "Io non mi arrendo. Ma avremmo potuto avere più punti"
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Dopo il pareggio per 3-3 in trasferta contro il Trabzonspor nella 16ª giornata di Super Lig, l’attaccante inglese del Besiktas Tammy Abraham (in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più 2 di bonus - da versare in rate entro il 2030 a partire dalla stagione 2026-2027 - è finito tra i nomi del tabellino di un match da sei gol complessivi e un'espulsione che ha lasciato le Aquile nere in 10 contro 11.

Autore di una rete che va ad aggiungersi al bottino complessivo di 12 centri in 22 partite disputate tra tutte le competizioni, l'ex Milan e Roma ha parlato dopo la partita contro il Trabzonspor: "Sono orgoglioso dei miei compagni di squadra. So che andare a Trabzon non è facile", ha esordito in seguito al pareggio strappato fuori casa in inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco.

Poi l'analisi è proseguita: "Nei primi 25 minuti abbiamo giocato molto bene, abbiamo esercitato pressione e segnato dei gol. Non è semplice segnare 3 gol al Trabzonspor qui". Quello che ha rovinato la giornata è stata la rimonta subita dai padroni di casa: "Nel calcio queste cose succedono. Abbiamo commesso piccoli errori. Se non avessimo fatto questi piccoli errori in questa stagione, avremmo potuto avere più punti", ha riconosciuto Abraham.

Concludendo: "Sono orgoglioso della mia squadra. Aabbiamo lottato bene. Nella nostra squadra ci sono giocatori che giocano con il cuore e combattono per la squadra. I nostri tifosi l’hanno visto. Stiamo lottando come squadra. Io sono un giocatore che non si arrende mai e cerco sempre di aiutare la mia squadra", le ultime parole riprese dal portale turco Fanatik.

