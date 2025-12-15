Gasperini indica la via contro il Como, Il Romanista titola: "Prima la Roma"

"Prima la Roma". È questo il leitmotiv di Gasperini, allenatore giallorosso, in risposta ai calcoli da classifica in campionato e riportato in prima pagina da Il Romanista. È pur sempre vero che con i passi falsi di Napoli e Milan, i capitolini potrebbero accorciare sensibilmente su entrambi in caso di successo, ma all'Olimpico questa sera busserà ai cancelli la squadra-incomodo per quasi tutte le big. Il Como di Fabregas, con fame d'Europa.

Gli ultimi aggiornamenti sui disponibili della Roma sono arrivati proprio da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa pre-partita: "Ndicka rimane, quindi domani è presente, mentre per il resto si vedrà nelle prossime partite. Per El Aynaoui, invece, il Marocco si è appellato alla FIFA e aspettiamo la sentenza, perché questa è comunque una giornata di campionato in cui chi ha potuto giocare di sabato o di domenica ha utilizzato i giocatori impegnati nella Coppa d’Africa, mentre noi dobbiamo giocare di lunedì. C’è quindi questa richiesta di non poterli utilizzare, anche se la giornata è la stessa: su questo attendiamo la decisione della FIFA".

E su Dybala: "Vediamo, c’è ancora l’allenamento di oggi e quindi valuteremo. Ha avuto un momento molto positivo, ma come per tutti i giocatori più importanti è fondamentale stare molto bene, perché il calcio di oggi non permette una condizione precaria. Sia sotto l’aspetto fisico sia sotto quello nervoso, mentale e motivazionale: queste cose si vedono nelle prestazioni, in campo, negli allenamenti e nelle partite. Su questo non c’è alcun dubbio quando lui sta molto bene".