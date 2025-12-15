Cambiaghi convince, ora serve il gol: Bologna-Juve spiega perché Italiano l'ha voluto tanto

Contro la Juventus si sono visti sprazzi del vero Nicolò Cambiaghi, quello che quando accende il turbo diventa quasi imprendibile. Lo sanno bene McKennie e Kalulu, costretti a spendere energie extra sulla fascia sinistra per contenere le accelerazioni dell’esterno rossoblù, spesso fermate solo con le cattive. In una serata non brillantissima per il Bologna nel suo complesso, Cambiaghi è stato tra i migliori in campo, forse il migliore per continuità e intensità. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Corsa, sacrificio e lampi improvvisi: la gara con la Juventus ha confermato le ragioni per cui Vincenzo Italiano lo ha voluto fortemente a Bologna nell’estate 2024, spingendo il club a investire circa 10 milioni di euro. Un’operazione che sta dando i suoi frutti col tempo, soprattutto dopo una stagione complicata dalla rottura del crociato che lo aveva reso quasi un oggetto misterioso. In questa annata, invece, Cambiaghi sta recuperando terreno e fiducia, come dimostra anche la chiamata a Coverciano.

I gol non arrivano ancora con continuità, è vero, ma gli assist sì: sono già cinque tra campionato ed Europa, e contro la Juve il bottino avrebbe potuto essere ancora più ricco con un pizzico di fortuna. A sinistra Italiano sembra avere pochi dubbi: nonostante una concorrenza folta, con Rowe e Dominguez pronti a giocarsi il posto, quando Cambiaghi sta bene il titolare è lui.

Per completare il salto di qualità definitivo, però, manca ancora un tassello. Puntare con decisione alla porta e tornare a segnare con regolarità. È l’ultimo step per colmare davvero l’eredità lasciata da Ndoye e diventare un esterno totale, all’altezza delle ambizioni del Bologna e, perché no, anche dell’azzurro.