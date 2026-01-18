Roma, Rensch su Malen: "Lo reputo un Top Player, contento sia qui"
Ecco le dichiarazioni di Devyne Rensch dopo la vittoria della Roma contro il Torino ai microfoni di DAZN, soprattutto sull'impatto di Malen: "Ho giocato con lui in Nazionale qualche anno fa. L'avevo notato subito, ha dei colpi da attaccante puro e per me è un Top Player e penso possa aiutare molto la nostra squadra. Sono molto contento sia arrivato Malen qui da noi. Dobbiamo sempre farci trovare pronti e in breve tempo perché ogni gara è importante e difficile in Serie A. Sono però felice di quello che ho fatto in campo".
