Roma, Rensch: "Giocherò sulla destra, ma non posso dire in che posizione tattica"

L'esterno della Roma Devyne Rensch ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 27^ giornata di Serie A.

Anche oggi avrai un ruolo particolare?

"Vedremo tra un'ora. Giocherò sulla destra, non posso dire che posizione tattica assumerò".

Come hai aiutato Malen ad inserirsi così bene?

"Veramente una bella persona e un bel giocatore, che ho affrontato e con cui ho giocato. In più, parliamo la stessa lingua".