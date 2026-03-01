Roma, Rensch: "Giocherò sulla destra, ma non posso dire in che posizione tattica"
TUTTO mercato WEB
L'esterno della Roma Devyne Rensch ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 27^ giornata di Serie A.
Anche oggi avrai un ruolo particolare?
"Vedremo tra un'ora. Giocherò sulla destra, non posso dire che posizione tattica assumerò".
Come hai aiutato Malen ad inserirsi così bene?
"Veramente una bella persona e un bel giocatore, che ho affrontato e con cui ho giocato. In più, parliamo la stessa lingua".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"