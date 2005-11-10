La Roma riacciuffa il Napoli in 4 minuti: Balerdi sigla il 2-2 in mischia
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 19:35Serie A
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24.10.2026 19:35Serie A
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La Roma riprende il Napoli con due gol in quattro minuti. Dopo Soulé, arriva il 2-2 realizzato da Leonardo Balerdi. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, sbuca il difensore centrale giallorosso, che con una mazzata di sinistro mette in fondo al sacco.
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