TMW Roma, ripresa in vista del Milan: sospiro di sollievo per Mancini. Le ultime da Trigoria

Buone notizie per Gian Piero Gasperini. La Roma è tornata ad allenarsi quest'oggi a Trigoria dopo la vittoria casalinga in Europa League contro lo Stoccarda. La formazione giallorossa si è ritrovata nel suo quartier generale per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica sera all'Olimpico contro il Milan che arriva soltanto tre giorni dopo il match contro i biancorossi tedeschi.

Come sempre capita dopo le gare, il tecnico ha diviso la squadra fra chi è sceso in campo ieri sera dal primo minuto, lavoro di scarico, e invece chi non ha giocato. Le buone novelle arrivano da Gianluca Mancini. Il difensore infatti, uscito acciaccato dal campo, si è regolarmente allenato con i compagni.

Da segnalare anche la presenza in gruppo dei lungodegenti Angelino e Pierluigi Gollini.