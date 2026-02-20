Roma, il rinnovo di Mancini sembra ormai soltanto una formalità: i dettagli dell'accordo
Gianluca Mancini e la Roma sono pronti a prolungare il loro matrimonio. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale i giallorossi hanno dato priorità al futuro del difensore - in scadenza nel 2027 - prima ancora che agli elementi in scadenza a giugno. Spostato da mister Gasperini sul centro-destra, il classe 1996 ha mantenuto la sua solidità ed è diventato più decisivo a livello di assist (già due), anche se ha aumentato al contempo la sua esposizione al cartellino (nove gialli in campionato e due in campionato).
Intanto, come spiega il quotidiano, il rinnovo fino al 2029 con opzione al 2030 a favore del club sembra soltanto una formalità. Mancini, come Cristante, è destinato a diventare una bandiera della Roma. Attualmente è a quota 306 presenze e nella gara di domenica contro la Cremonese potrebbe arrivare alla numero 307.
