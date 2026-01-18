TMW Roma, risentimento muscolare per Mario Hermoso e problema al flessore per Celik

Già archiviata la vittoria contro il Torino, la ripresa degli allenamenti della Roma di mister Gian Piero Gasperini è fissata per domani pomeriggio. Secondo quanto raccolto da TMW, i due calciatori infortunatisi allo Stadio Olimpico Grande Torino Zeki Çelik e Mario Hermoso hanno riportato rispettivamente un problema muscolare al flessore e un risentimento muscolare da valutare nei prossimi giorni.

Il turco si è fatto male nel riscaldamento e ha lasciato spazio a Rensch fin dall'undici titolare dei capitolini. Lo spagnolo, invece, è uscito al 23' lasciando spazio a Ghilardi.