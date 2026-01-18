TMW
Roma, risentimento muscolare per Mario Hermoso e problema al flessore per Celik
TUTTO mercato WEB
Già archiviata la vittoria contro il Torino, la ripresa degli allenamenti della Roma di mister Gian Piero Gasperini è fissata per domani pomeriggio. Secondo quanto raccolto da TMW, i due calciatori infortunatisi allo Stadio Olimpico Grande Torino Zeki Çelik e Mario Hermoso hanno riportato rispettivamente un problema muscolare al flessore e un risentimento muscolare da valutare nei prossimi giorni.
Il turco si è fatto male nel riscaldamento e ha lasciato spazio a Rensch fin dall'undici titolare dei capitolini. Lo spagnolo, invece, è uscito al 23' lasciando spazio a Ghilardi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"