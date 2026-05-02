Roma, Ryan Friedkin in arrivo a Trigoria: in programma summit con Gasperini per il futuro

Movimenti importanti in casa Roma in vista della prossima stagione. Ryan Friedkin è atteso a breve nella Capitale per un confronto diretto con Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo di iniziare a pianificare il futuro del club.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, l’incontro si terrà al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria e rappresenterà un passaggio chiave dopo l’addio di Claudio Ranieri. La proprietà vuole dare certezze all’allenatore e costruire basi solide per il prossimo anno, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo.

Tra i temi principali sul tavolo ci sarà inevitabilmente anche la questione legata al nuovo direttore sportivo. Con Frederic Massara ormai vicino alla separazione, la Roma è alla ricerca di una figura che possa guidare le strategie di mercato e lavorare in sinergia con Gasperini.

Un vertice, dunque, destinato a incidere profondamente sulle scelte del club: dalle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni dipenderà buona parte del progetto giallorosso.