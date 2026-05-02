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Ancora Ehizibue: l'Udinese ringrazia l'esterno e va al riposo sull'1-0 contro il Torino

Ancora Ehizibue: l'Udinese ringrazia l'esterno e va al riposo sull'1-0 contro il TorinoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:52Serie A
Alessio Del Lungo

Contrariamente a quanto può far pensare il risultato di 0-0, il primo tempo di Udinese-Torino è stato pieno di occasioni e divertente. La prima vera chance è capitata a Simeone, che al 4' ha ricevuto un cross di Lazaro, ma non è riuscito a battere Okoye, facendosi murare dal portiere nigeriano. All'11' la risposta dei friulani è affidata a Ehizibue, che dopo un'azione caotica, si ritrova sul destro il pallone del possibile vantaggio, ma il suo tiro è sporcato da Coco e deviato in corner.

Al 22' l'episodio che avrebbe potuto cambiare il match: Buksa riconquista un pallone, Zaniolo tenta invano di saltare il portiere, la sfera torna all'attaccante polacco, che clamorosamente a porta vuota colpisce il palo. Sulla ribattuta è l'italiano il più lesto a ribadire in rete, ma l'arbitro annulla su segnalazione del VAR per fuorigioco dell'ex giocatore della Roma. Poco più tardi, al 31', è ancora una volta Zaniolo a rendersi pericoloso con un'azione personale che obbliga Coco al salvataggio provvidenziale in scivolata sul suo tiro di mancino. L'ultimo sussulto del primo tempo lo regala Ehizibue, che al 46' sblocca la gara con un gol di rapina: fuga a sinistra di Solet, cross di Ekkelenkamp, errore di Obrador e l'esterno a porta vuota deposita la sfera alle spalle di Paleari.

Clicca qui per seguire il live di TMW di Udinese-Torino.

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