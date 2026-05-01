TMW Serie B, promozione diretta: Venezia in A, al Frosinone basta un pareggio

Con una sola giornata al termine, la lotta per la promozione diretta in Serie A si riduce a un duello tra Frosinone e Monza per non finire terzi. Il Venezia è già in Serie A.

Frosinone: il pareggio è sufficiente

Il Frosinone è secondo a 78 punti e va in trasferta a Mantova. Il ragionamento è semplice: se i ciociari pareggiano (79 punti), il Monza — attualmente terzo a 75 — può raggiungere al massimo 78. Frosinone sopra Monza, secondo posto garantito, promozione diretta. L'unico scenario di rischio è la sconfitta: se il Frosinone perde (rimane a 78) e il Monza vince (sale a 78), i due club sono a pari punti. In quel caso decide la classifica avulsa negli scontri diretti: alla 8ª giornata Frosinone-Monza è terminata 0-1 (vittoria brianzola), alla 20ª Monza-Frosinone 2-2. Risultato finale: Monza 4 punti, Frosinone 1 punto negli scontri diretti. Il Monza è secondo, il Frosinone terzo e ai playoff. I ciociari hanno quindi bisogno solo di non perdere per andare direttamente in Serie A.

Monza: solo una strada

Il Monza è terzo a 75 punti e ospita l'Empoli. Per la promozione diretta serve obbligatoriamente la vittoria, e contemporaneamente la sconfitta del Frosinone a Mantova. Solo in quel caso i brianzoli raggiungerebbero i ciociari a 78 punti e, grazie al vantaggio negli scontri diretti, scavalcherebbero il Frosinone salendo al secondo posto. In tutti gli altri scenari — Monza vince ma Frosinone non perde, Monza non vince — i lombardi terminano terzi e accedono ai playoff.