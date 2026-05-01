Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: chance per Kone, Vanoli ha il dubbio Piccoli

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Fiorentina (Lunedì 4 maggio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Per la sfida alla Fiorentina, Gasperini confermerà il consueto 3-4-2-1. In difesa non dovrebbero esserci cambiamenti: Mancini, Ndicka ed Hermoso agiranno davanti a Svilar. Sulle fasce, in caso di forfait di Celik, sono pronti Wesley e Rensch. A centrocampo Cristante rappresenta un punto fermo, al suo fianco potrebbe tornare dal primo minuto Koné dopo l’infortunio. In attacco poche incertezze: Soule e Malen sono sicuri del posto, con Dybala che si giocherà una maglia da titolare con Pisilli ed El Shaarawy. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva la Fiorentina

La stagione per la Fiorentina è virtualmente finita e all’Olimpico potrebbe bastare un punto per raggiungere la salvezza matematica. Ciò nonostante Paolo Vanoli non sembra troppo intenzionato a rinunciare ai suoi titolarissimi. Per l’occasione il tecnico recupererà Parisi, Gosens e Pongracic, quest’ultimo tornerà a riposizionarsi al centro della difesa al fianco di Ranieri. Dodò e Gosens a completare il reparto davanti a De Gea. Nel mezzo viaggiano verso la conferma Ndour, Fagioli e Mandragora. Davanti, infine, molto dipenderà dalle condizioni di Piccoli: se l’ex Cagliari ci sarà potrebbe subito tornare titolare al centro dell’attacco, con Gudmundsson e Harrison ai suoi lati, altrimenti Vanoli ricorrerà ancora una volta all’islandese da falso nove e a sinistra il suo posto verrà preso da Solomon. (da Firenze, Niccolò Righi)