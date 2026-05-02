Pisacane: "Tutti pensano che il Cagliari sia dipendente da Palestra, diventa facile limitarci"

Una delle mosse che ha destato maggiore curiosità da parte del Cagliari contro l'Atalanta è stata quella di far partire dal primo minuto in panchina Marco Palestra. Fabio Pisacane, tecnico dei sardi, ne ha parlato in conferenza stampa, rispondendo così a chi gli ha chiesto se avesse ingannato così la Dea: "Non lo so, non ho parlato con Palladino dopo la partita, ma immagino che oggi tante squadre pensano che siamo Palestra-dipendenti e hanno una maggiore attenzione sul ragazzo. Palestra ha determinate caratteristiche e diventa facile per gli altri limitarci".

Una scelta comunque rischiosa.

"Ho ritenuto che quella partita fosse giusta per dimostrare che non è così. Mi è andata bene. So quali sono le conseguenze che mi sarebbero cadute addosso. So a cosa vado incontro: a volte ragiono di pancia, a volte va bene, altre va male. Questa volta la mia scelta ha pagato. Tutti gli effettivi che sono entrati hanno mostrato grandissimo attaccamento. Mancano quattro passi importanti che vogliamo fare con enfasi ed energia per poterci ancora togliere soddisfazioni".

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