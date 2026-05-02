Pianese, l'emozione di Birindelli: "Ternana? Nessun obiettivo è davvero irraggiungibile"

Non una vera e propria conferenza, come quelle che si intendono nel pre gara, ma una lettera aperta quella che il tecnico della Pianese Alessandro Birindelli ha voluto scrivere alla piazza prima dello storico playoff contro la Ternana, che si giocherà a Piancastagnaio: e mai nella storia era accaduto che le zebrette amiatine avessero l'opportunità di giocare tra le mura amiche un appuntamento così di livello.

Queste, le parole dell'allenatore:

"Il campionato si è concluso lo scorso week end, ma quello che abbiamo costruito non si ferma qui: davanti a noi si apre la sfida dei playoff. È un nuovo inizio, un’altra occasione per dimostrare chi siamo davvero, per provare a trasformare tutto il lavoro fatto in qualcosa di più grande.

Ci sono stagioni che scorrono via veloci, quasi senza lasciare traccia. E poi ce ne sono altre che si imprimono dentro, che diventano parte di te, che continuano a vivere anche dopo l’ultimo fischio. Questa stagione appartiene senza dubbio alla seconda opzione. È stato un viaggio intenso, fatto di sacrifici, emozioni vere, ostacoli superati insieme e traguardi che porteremo con noi per sempre.

Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento profondo e sentito alla proprietà, nella figura di Maurizio Sani e della sua famiglia, per la fiducia. La presenza costante e la sua visione hanno rappresentato una guida sicura lungo tutto il percorso. In un mondo dove spesso i risultati sono l’unico metro di giudizio, abbiamo avuto la fortuna di lavorare in un contesto che ha creduto nei valori, nel lavoro quotidiano e nella crescita del gruppo.

Un grazie sincero alla dirigenza: Francesco Cangi e Alessandro Corsi, oltre a Jacopo Fanetti per la professionalità, la dedizione e la capacità di operare sempre con equilibrio e competenza. Il vostro lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, ha creato le condizioni ideali per permetterci di esprimerci al meglio.

Un grazie alla Segreteria, Alessandro Bini e Iacopo Peruzzi, oltre al nostro fido accompagnatore Roberto Rossi.

Al mio staff: Diego Rognini, Luca Trucchi, Enrico Boffa, Mattia Ruggiero, Giacomo Palmi, Domenico Capitani e, ultimo ma non assolutamente ultimo per importanza, mio figlio Matteo. A voi va una riconoscenza speciale: siete stati compagni di viaggio straordinari, sempre pronti a dare qualcosa in più, a sostenere, a proporre, a trovare soluzioni anche nei momenti più complessi. Il calcio è un gioco di squadra anche fuori dal campo, e senza di voi nulla sarebbe stato possibile.

Un pensiero di grande stima e gratitudine va al personale medico-sanitario: Paolo Luatti, Marco Scarpanti e Valentina Cordelli, siete stati presidio imprescindibile di questa stagione. La vostra professionalità, unita a una grande umanità, ha permesso ai ragazzi di affrontare ogni difficoltà con sicurezza, sentendosi sempre tutelati e supportati.

Un riconoscimento speciale ai nostri custodi, e non nel senso stretto del termine. Grazie a Rosildo, Renata e Paolo, che con il supporto di “Porcino” ed Eli si sono prodigati quotidianamente affinché noi trovassimo sempre tutto perfettamente incasellato.

E poi ci sono LORO, i nostri tifosi. Il gruppo Cascio. Definirvi semplicemente “presenti” sarebbe riduttivo. Siete stati un’anima, una spinta continua, un’energia capace di arrivare dritta al cuore. Nei momenti di entusiasmo come in quelli più difficili, non avete mai fatto mancare il vostro sostegno. Ci avete fatto sentire orgogliosi di ciò che rappresentiamo e ci avete ricordato, ogni volta, quanto sia importante l’appartenenza.

Ma il “grazie” più grande, quello più carico di emozione, è per voi, ragazzi. Siete stati l’essenza di tutto questo. Avete profuso ogni energia senza mai risparmiarvi, senza cercare scorciatoie. Avete affrontato allenamenti duri, partite combattute, momenti complicati, sempre con la voglia di migliorarvi e di lottare l’uno per l’altro. Avete dimostrato cosa significa essere un gruppo vero, prima ancora che una squadra.

Ci sono immagini che resteranno per sempre impresse nella mia mente. Tra tutte, quella di voi che, insieme, spalate la neve tra scherzi e risate, pur di non fermare la preparazione. Un gesto semplice solo in apparenza, ma che racchiude un significato enorme: sacrificio, attaccamento, senso di responsabilità, amore per ciò che si fa. In quel momento ho capito che stavamo costruendo qualcosa che andava ben oltre il calcio.

I risultati che abbiamo raggiunto sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano motivo di orgoglio per questa società. Ma ciò che abbiamo costruito insieme non si misura solo con classifiche o numeri. Abbiamo creato un’identità, un senso di appartenenza, una famiglia. E questo è il traguardo più grande.

Porterò con me ogni singolo allenamento sotto la pioggia o sotto il sole, ogni sguardo negli spogliatoi, ogni abbraccio dopo una vittoria, ogni silenzio dopo una sconfitta. Porterò con me la vostra crescita, il vostro impegno, la vostra voglia di non mollare mai. Grazie per aver reso questa stagione qualcosa di unico. Grazie per aver dato valore e significato a ogni giorno passato insieme. Grazie per aver dimostrato che, quando c’è unità di intenti, rispetto e passione, nessun obiettivo è davvero irraggiungibile.

Con orgoglio, stima e profonda gratitudine.

E adesso, scendiamo in campo per provare a scrivere un’altra pagina di storia.

IL MISTER".