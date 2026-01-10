TMW
Roma-Sassuolo, all'Olimpico c'è anche Bove. Lo aspetta il Watford in Championship
TUTTO mercato WEB
C'è anche Edoardo Bove all'Olimpico per assistere alla sfida tra Roma e Sassuolo, valida per il ventesimo turno di Serie A. Il centrocampista classe 2002 è finalmente pronto a riprendere a giocare: lo farà tra le fila del Watford, in Championship inglese, una volta risolto il suo contratto coi giallorossi.
I dettagli dell'operazione verranno ultimati nel corso di questo weekend e già a partire dalla prossima settimana l'ex Fiorentina si unirà così agli Hornets. Per Bove si prospetta un ritorno in campo a oltre un anno di distanza da quello sciagurato 1° dicembre 2025, quando al 16' di Fiorentina-Inter collassò sul prato del Franchi colpito da arresto cardiaco.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
Pronostici
Calcio femminile