TMW Roma-Sassuolo, all'Olimpico c'è anche Bove. Lo aspetta il Watford in Championship

C'è anche Edoardo Bove all'Olimpico per assistere alla sfida tra Roma e Sassuolo, valida per il ventesimo turno di Serie A. Il centrocampista classe 2002 è finalmente pronto a riprendere a giocare: lo farà tra le fila del Watford, in Championship inglese, una volta risolto il suo contratto coi giallorossi.

I dettagli dell'operazione verranno ultimati nel corso di questo weekend e già a partire dalla prossima settimana l'ex Fiorentina si unirà così agli Hornets. Per Bove si prospetta un ritorno in campo a oltre un anno di distanza da quello sciagurato 1° dicembre 2025, quando al 16' di Fiorentina-Inter collassò sul prato del Franchi colpito da arresto cardiaco.