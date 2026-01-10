Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson
Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma e Sassuolo per la sfida in programma alle ore 18 tra le mura dell'Olimpico, valida per la ventesima giornata di Serie A. Di seguito i due undici schierati in campo rispettivamente da mister Gasperini e da mister Grosso:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
