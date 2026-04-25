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Roma, problema muscolare al flessore destro per Celik: esami strumentali nelle prossime ore
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Zeki Celik finisce in infermeria a causa di un fastidio muscolare al flessore della gamba destra. Il laterale turco è stato obbligato a dare forfait proprio all’intervallo della sfida contro il Bologna, lasciando spazio a Rensch per disputare la seconda frazione di gioco.
Stando a quanto appreso da TMW, il calciatore sarà sottoposto nelle prossime ore a tutti gli accertamenti del caso da parte dello staff medico di Trigoria. L’obiettivo è chiarire al più presto l'entità del guaio fisico e ipotizzare i tempi di recupero.
Intanto la Roma tornerà già in campo nella giornata di domani, prima che Gasperini conceda ai suoi due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti sarà prevista per mercoledì.
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