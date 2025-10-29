TMW
Roma, striscione in ricordo di Beatrice Bellucci: "Un angelo tra i nostri colori"
TUTTO mercato WEB
Allo stadio Olimpico, nel pre-partita di Roma-Roma, è andato in scena un ricordo di Beatrice Bellucci, vittima di un incidente stradale lo scorso venerdì nella Capitale. Applausi di tutti i presenti quando sui maxischermi è apparso il volto della 22enne, tifosissima della Roma. La Curva Sud ha esposto uno striscione in sua memoria: "Un angelo tra i nostri colori, Ciao Beatrice".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile