Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Step successivo per Ravenna, Arezzo e Sorrento

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 20:35Serie C
Claudia Marrone

Con la serata odierna, stanno proseguendo i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che nel primo pomeriggio hanno visto Sambenedettese, Atalanta U23 e Renate raggiungere allo step successivo - gli Ottavi di Finale - le già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana e Union Brescia, scese in campo nella giornata di ieri.

Poco fa, invece, gioia per il Ravenna, che ha archiviato la pratica Rimini (battuto per 3-0), e per l'Arezzo: la capolista del Girone B ha battuto un'altra formazione del citato raggruppamento, la Torres, in evidente crisi di risultati. Va invece ai rigori la sfida tra Sorrento e Trapani, che chiudono i 90' sull'1-1. Premiata la formazione campana. Intanto, ricordiamo che alle 20:30 hanno preso il via gli ultimi confronti di giornata, che regaleranno agli Ottavi altre quattro formazioni.

Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:

COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Ora in campo (parziale)
Audace Cerignola-Casarano 0-0
Giugliano-Benevento 0-0
Vicenza-Pro Vercelli 0-0
Monopoli-Potenza 0-0
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23
Già giocate (in neretto le squadre qualificate)
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Arezzo-Torres 2-0
24' Dell'Aquila, 76' Ravasio
Ravenna-Rimini 3-0
4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo
Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)
36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)

