Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Step successivo per Ravenna, Arezzo e Sorrento

Con la serata odierna, stanno proseguendo i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che nel primo pomeriggio hanno visto Sambenedettese, Atalanta U23 e Renate raggiungere allo step successivo - gli Ottavi di Finale - le già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana e Union Brescia, scese in campo nella giornata di ieri.

Poco fa, invece, gioia per il Ravenna, che ha archiviato la pratica Rimini (battuto per 3-0), e per l'Arezzo: la capolista del Girone B ha battuto un'altra formazione del citato raggruppamento, la Torres, in evidente crisi di risultati. Va invece ai rigori la sfida tra Sorrento e Trapani, che chiudono i 90' sull'1-1. Premiata la formazione campana. Intanto, ricordiamo che alle 20:30 hanno preso il via gli ultimi confronti di giornata, che regaleranno agli Ottavi altre quattro formazioni.

Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite: