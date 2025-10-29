Inter, Pio Esposito: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina. Non sottovalutiamoli"

Francesco Pio Esposito, centravanti dell'Inter che affianca Lautaro Martinez nell'attacco nerazzurro stasera con la Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del suo club appena prima della partita: “Meglio giocare subito, abbiamo la possibilità di lasciarci subito alle spalle la sconfitta a Napoli e dimostrare che è stato solo un piccolo incidente di percorso, è positivo”.

Quanto è importante ricevere con tanta continuità attestati di fiducia?

“Sicuramente è importantissimo, li ringrazio tutti. Ho tanta voglia di ripagare tutti al massimo”.

Che avversario sarà la Fiorentina?

“La loro classifica non rispecchia il loro valore, quindi può essere pericoloso. Non sottovalutiamo l’avversario ed entriamo in campo con il giusto atteggiamento”.

Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.