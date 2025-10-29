Magia di Bonazzoli al “Ferraris”: rovesciata dell’attaccante e Cremonese avanti sul Genoa
Si sblocca già il punteggio al “Ferraris”. La Cremonese si è già portata in vantaggio sul Genoa con una spettacolare giocata di Federico Bonazzoli. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina e una successiva respinta della difesa rossoblù, l’attaccante grigiorosso effettua una rovesciata che si insacca alle spalle di Leali.
